Вячеслав Солодухин: «Расслабленности после победы в первом матче не было»
Нападающий «Спартака» Вячеслав Солодухин подвел итоги пятого матча серии плей-офф КХЛ против СКА (1:2, 1-4).
«Серия была достаточно равной, кроме первого матча, где у нас все залетало. Не хватил везения. Голы давались тяжело, надо было забрасывать больше шайбы за игру, но так сложилось.
Расслабленности после победы в первом матче не было. Постарались ее забыть. Считаю, что мы играли ровно. Не хватило второго гола. Например, в четвертом матче мы заслуживали победы. Мне всегда приятно играть в Петербурге. В Ледовом висят свитера папы и дяди. Приятная атмосфера», — приводит слова игрока сайт КХЛ.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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28.03
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|2 : 1
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