Вячеслав Солодухин: «Расслабленности после победы в первом матче не было»

Нападающий «Спартака» Вячеслав Солодухин подвел итоги пятого матча серии плей-офф КХЛ против СКА (1:2, 1-4).

«Серия была достаточно равной, кроме первого матча, где у нас все залетало. Не хватил везения. Голы давались тяжело, надо было забрасывать больше шайбы за игру, но так сложилось.

Расслабленности после победы в первом матче не было. Постарались ее забыть. Считаю, что мы играли ровно. Не хватило второго гола. Например, в четвертом матче мы заслуживали победы. Мне всегда приятно играть в Петербурге. В Ледовом висят свитера папы и дяди. Приятная атмосфера», — приводит слова игрока сайт КХЛ.