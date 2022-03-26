Андрей Локтионов назвал причину поражения «Спартака» в серии со СКА

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов прокомментировал результат пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:2, 1-4).

«Не скажу, что удаления во втором периоде повлияли на нашу игру, мы втроем смогли выстоять. Игра шла до ошибки, и мы эту ошибку допустили. В конце у меня был отличный момент сравнять счет, но не сумел поднять шайбу.

Проигрывали все матчи в одну шайбу, не хватало нам игрока перед вратарем, так как Ларс Юханссон хорошо играет по шайбе. Один из компонентов, которых нам не хватило.

Есть недосказанность от сезона, почти с середины января не играли, а сейчас пять матчей сыграли. Играли на равных в серии, но не хватило голов", — цитирует игрока сайт КХЛ.