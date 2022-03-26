Андрей Локтионов назвал причину поражения «Спартака» в серии со СКА
Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов прокомментировал результат пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:2, 1-4).
«Не скажу, что удаления во втором периоде повлияли на нашу игру, мы втроем смогли выстоять. Игра шла до ошибки, и мы эту ошибку допустили. В конце у меня был отличный момент сравнять счет, но не сумел поднять шайбу.
Проигрывали все матчи в одну шайбу, не хватало нам игрока перед вратарем, так как Ларс Юханссон хорошо играет по шайбе. Один из компонентов, которых нам не хватило.
Есть недосказанность от сезона, почти с середины января не играли, а сейчас пять матчей сыграли. Играли на равных в серии, но не хватило голов", — цитирует игрока сайт КХЛ.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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28.03
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|2 : 1
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