Агент Паремузов: «Трактор» и «Локомотив» — боевые команды, непонятно, кто выиграет серию»

Хоккейный агент Сергей Паремузов поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

«Челябинск — это абсолютно боевая команда. Ребята грызутся друг за друга. И все у них с горящими глазами. То же самое можно сказать и про Ярославль, команда волевая. В экстренных ситуациях Никитин умеет находить нужные слова. Конечно, в плане Ярославля настораживает, что они просели на две игры с Омском. А эти ребята феерически прошли «Динамо» и Уфу, тоже не самую последнюю команду в нашем хоккее. Поэтому абсолютно нет понимания, кто выиграет эту серию», — приводит слова Паремузова Metaratings.ru.

«Локомотив» обыграл в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангард» со счетом 4-3, а «Трактор» без прошел московское «Динамо» — 4-0. Полуфинальная серия между командами стартует 2 апреля в Ярославле в 19.30 по московскому времени.