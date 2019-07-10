Вячеслав Быков: "Хорошо бы услышать причины решения уволить Воробьева"

Бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков поделился мнением о перестановках в национальной команде, где Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера.

– Сложно понять такое решение, и хорошо бы услышать его причины, – заявил Быков. – Я не вижу, для чего менять главного тренера, если только не возникало личных проблем или последствий совмещения в СКА и сборной. Кудашов из молодого поколения специалистов очень хорошо знает хоккей изнутри. Поработал главным тренером в клубе и ассистентом в сборной, так что обладает достаточным опытом в обеих ипостасях. В современном хоккее все ищут равновесия между атакующим и оборонительным стилем. (Евгений Белоусов)

ФХР объявила об отставке Воробьева из сборной России. Его заменит Кудашов //

Воробьев о своем увольнении: "Иногда перемены просто необходимы" //

Алексей Кудашов: "Для меня огромная честь стать главным тренером сборной"