ФХР объявила об отставке Воробьева из сборной России. Его заменит Кудашов

Федерация Хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила об отставке с поста главного тренера сборной России Ильи Воробьева. Новым тренером будет Алексей Кудашов, который входил в тренерский штаб Воробьева на чемпионате мира-2019.

Тренерскую карьеру Алексей начал в 2012 году – он входил в тренерский штаб "Атланта", после чего в сентябре 2013 года был назначен и.о. главного тренера, а затем и утвержден в этой должности. В мае 2015 года он возглавил "Локомотив", с которым в сезоне-20117 дошел до финала Западной конференции КХЛ. С апреля 2018 года входил в тренерский штаб сборной.

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