Воробьев о своем увольнении: "Иногда перемены просто необходимы"

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал свой уход из национальной команды.

– Работать главным тренером сборной – это огромная честь, интересный и полезный опыт, – подчеркнул Воробьев. – Спасибо ФХР за такую возможность. Благодарен всем сотрудникам, игрокам сборной. Знаю, что все работали честно, а находиться в таком профессиональном коллективе большая удача для любого тренера. Отдельно поблагодарю болельщиков, мы постоянно ощущали их поддержку.

Конечно, в Братиславе на чемпионате мира мы все ждали большего, но медаль есть медаль, это третий комплект медалей чемпионата мира за четыре года. Много сделано в плане развития игроков.

Здорово, что через олимпийскую и национальную команду прошло большое количество хоккеистов – в России достаточно талантливых игроков, а система игры, которую внедряет ФХР, работает. Командам системы сборных удалось в этом сезоне показать ряд хороших результатов: сборная U-17 выиграла неофициальный чемпионат мира, U-18 играла в финале ЮЧМ и привезла серебро. Молодежная и национальная сборные завоевали бронзу. Все это вселяет уверенность, что своей работой мы заложили хороший фундамент для будущих успехов.

Спорт вообще и тренерская работа – очень тонкая материя, иногда перемены просто необходимы. Провести их – наше совместное решение с руководством федерации. Связь не теряем, все-таки я довольно давно в системе сборной, всегда готов помочь, если мой опыт будет нужен штабу. Командам желаю продолжать развитие, ярких побед и радовать болельщиков красивой игрой.

Алексей Кудашов: "Для меня огромная честь стать главным тренером сборной" //

Воробьева уволили из сборной и СКА. Новый главный тренер – Кудашов //

Вернет ли новый тренер России золото? Кто такой Алексей Кудашов //

Совмещение – зло. Оно вредит сборной России