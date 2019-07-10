Алексей Кудашов: "Для меня огромная честь стать главным тренером сборной"

Алексей Кудашов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России.

– Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России, – заявил Кудашов. – Это большая ответственность и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Хочу отдельно поблагодарить руководство ФХР за эту возможность.

У нас в штабе сохраняется преемственность, мы продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки. Конечно, будем поддерживать связь с Ильей Воробьевым, мы коллеги и не использовать возможность получить его совет или второе мнение было бы правильно. Задачи сборной России всем известны – развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы!

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