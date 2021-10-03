Вудкрофт высказался о победе минского «Динамо» в матче против «Сочи»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:3).

«Знали, что будет много эмоций в этой игре, что «Сочи» — это быстрая команда, которая много и хорошо играет в силовой хоккей. Наши парни справились, хорошо подошли к игре, нам удалось сделать то, что мы планировали, то, что нам хотелось. Да у нас были глупые удаления, которые дали возможность «Сочи» вернуться в игру. Но во втором периоде, думаю, мы сыграли гораздо лучше, было несколько хороших смен, где мы провели много времени в зоне соперника. И это позволило нам забросить важные шайбы, которые и сделали результат в этой игре. Перед третьим периодом поговорили с командой о том, как довести дело до победы. Парни справились с этим, сдержали натиск соперника. Поэтому мы довольны результатом, довольны тем, как сегодня получилась игра.

По Стремваллю еще не знаем, надеюсь, что, когда прилетим в Минск, будем лучше понимать сроки его восстановления. Марио в принципе проводил хорошо последние встречи. Сегодня я просто ему сказал: «Успокойся, играй так, как ты умеешь. Внутри нашей структуры ты хороший игрок, делай то, что тебе нужно делать, и твои голы придут», — цитирует Вудкрофта официальный сайт «Сочи».

Автором победной шайбы стал форвард «Динамо» Марио Кемпе, который оформил дубль. У «Сочи» две шайбы забросил Никита Точицкий, 3 очка набрал Янис Якс (1+2).