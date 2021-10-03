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Разин: «Состояние «Северстали» удручающее, надо разобраться в ситуации»

23:30
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:2).

«После предпоследней игры в Риге сказал, что наш лучший в сезоне был второй период. После этого — все как отрезало. Что в Хельсинки, начиная со второго периода, что сегодня — просто… Состояние команды удручающее, поэтому скажу так. Виноваты мы все вместе, надо разобраться в ситуации, потому что физика просто отсутствует. Надо переварить это все, и двигаться дальше. Хочется «Спартак» поздравить с победой. Сегодня было все организовано, практически шансов нам не дали», — цитирует Разина официальный сайт клуба.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Широков и Джейк Виртанен. Свой первый шатаут в сезоне оформил голкипер «Спартака» Алексей Красиков, который отразил 23 броска.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/43282/1/

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Александр Кравченко все материалы автора

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