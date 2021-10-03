Назаров — о первом матче в «Сочи»: «Вроде не хотел ругаться, но опять это началось»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:7).

— Игра, конечно, не по счету, ребята сегодня бились, старались, я им благодарен. Наверное, это немного моя вина, я тут, как говорится, переборщил немножко с такими психологическими вливаниями. Что понравилось по игре: 28 силовых приемов, 3 гола в большинстве, эмоции захлестнули, опять же, наверное, это моя вина, что переборщил с этими психологическими вливаниями — у многих ребят отказали ноги от сильного желания победит. Но будем надеяться, что пройдет пара дней, все наладится и заиграют в полную силу.

— С чем связано провальное начало всех трех периодов? В первом — два удаления, во втором и третьем — две пропущенные шайбы?

— Как я понял, вы из Беларуси? Хочу поздравить с победой вашу команду, сказать, что у вас очень крутые болельщики, крутая страна, мне очень нравится ваш президент. Поэтому, ребята, меньше хейта, болейте за свою команду и живите хоккеем.

— Для вас это была первая игра за долгий промежуток времени. Можете поделиться своими эмоциями и впечатлениями?

— Когда проходит два-три года, ты не тренируешь, безусловно, что-то теряешь. Но буквально прошло пять минут, два удаления мы отстояли, и все вернулось. Я даже не понял, как начал опять ругаться. Вроде не хотел ругаться, но опять это началось. Так что все вернулось очень быстро. Повторюсь, смена тренера — пытаешься поднять, пытаешься перекрутить, наверное, где-то провел много этих вливаний, так что будем надеяться, что все у нас наладится, — цитирует Назарова официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы стал форвард «Динамо» Марио Кемпе, который оформил дубль. У «Сочи» две шайбы забросил Никита Точицкий, 3 очка набрал Янис Якс (1+2).