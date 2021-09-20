Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:0).

— Команда вышла голодной, заряженной. Сегодня хорошо реализовывали голевые моменты, отлично действовали в нейтральной зоне, не давали сопернику развернуться. Каждый внес свой вклад в победу. Вся команда проделала прекрасную работу. Например, было много блокированных бросков. Также хорошо работали клюшками. И наш вратарь сыграл великолепно, — цитирует тренера сайт минчан.

— Команда показала ту игру, которую хотите видеть? Или она может играть еще лучше?

— Это только начало. Каждая игра — новый вызов для нас. Сегодня проявили себя хорошо. В предыдущей игре с «Салаватом» команда тоже создала много моментов, но не реализовала их. Мы поговорили об этом. Договорились играть более агрессивно. И это игра придаст нам уверенность.

— «Динамо» дважды забросило в большинстве. Значит ли это, что команда прибавляет в этом компоненте?

— Мы уже говорили об этом. Мы и в Уфе хорошо играть в большинстве, но немного не везло, шайба попадала и в штангу, и перекладину. Мы кое-что поменяли и это сработало. Например, можете посмотреть на гол Граоваца, он получился необычным. Хотим, чтобы угроза исходила от любого игрока команды. Я рад, что забрасывали в большинстве.

— Алексей Колосов сегодня сыграл первый матч «на ноль» в новом сезоне. Много ли значит то, что команда не пропустила?

— После возвращения Колосов стал одним из самых важных игроков. Он проводит безупречные матчи. Радует, как уверенно он играет. И Алексей действует с большим желанием показать свои возможности. Добавлю, что команда ему помогает, полевые игроки блокируют броски.

— Павел Варфоломеев не играл в последних матчах. Сегодня он забил гол и отдал голевой пас. Как вы оцениваете его игру?

— Он приболел. Теперь вернулся в строй, провел хороший матч: забросил и отдал голевой пас. Павел — опасный игрок в атаке. Это его работа — создавать голевые моменты, привносить в атакующие действия вариативность, забрасывать.

— Кемпе в Уфе ни разу бросил, а сегодня на его счету 7 бросков. Какие внесли корректировки?

— Марио — хороший игрок. Мы обращали его внимание на то, что в Уфе у него не было бросков. Но также отмечали, что каждый в команде должен нести угрозу воротам соперника.