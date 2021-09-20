КХЛ: расписание и результаты матчей 20 сентября
15:05
Сегодня, 20 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится 6 матчей.
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Зернов — 3 (Пашнин, Голдобин), 11:45 — 0:1. Яковлев — 1 (Земченок, Голдобин), 14:26 — 0:2. Чибисов — 4 (бол., Майе, Голдобин), 15:36 — 0:3. Майе — 5 (Лайпсик), 17:40 — 0:4. Майе — 6 (Лайпсик), 37:56 — 0:5.
Вратари: Серебряков (Налимов, 17:40) — Олкинуора.
Штраф: 6-12.
Броски: 40 (14+19+7) — 31 (17+8+6)
Судьи: Ансонс, Ромасько.
20 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.
«Сибирь» — «Куньлунь» (15.30)
«Трактор» — «Динамо» Минск (17.00)
«Ак Барс» — «Витязь» (19.00)
«Нефтехимик» — «Сочи» (19.00)
«Локомотив» — «Йокерит» (19.30)
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