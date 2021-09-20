Гатиятулин: «Эмоции где-то перехлестнули, стали играть не по заданию»

Главный тренер «Трактор» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (0:5).

— Не получилось сыграть в свою игру. Начали первые смены неплохо, были моменты, но не смогли их реализовать. Соперник наказал нас за наши ошибки — пропустили голы. Эмоции где-то перехлестнули, стали играть не по заданию, нахватали ненужных удалений, ошибок наделали в обороне. К сожалению, проиграли. Завтра есть выходной, для нас важно восстановиться. Разберем игру, ошибки, и будем готовиться к следующему матчу, — цитирует тренера сайт «Трактор».

— В прошлом матче в воротах играл Эмиль Гарипов, но сегодня вновь в старте вышел Роман Вилл. Как вы прокомментируете такой выбор? Не считаете ли это ошибкой?

— Нет, ошибкой не считаем. Эмиль хорошо сыграл встречу, но совсем недавно начал тренироваться после тяжелой болезни. Поэтому не считаю, что выбор был сделан неправильный. Роман сыграл здорово. Еще раз повторюсь, что мы наделали грубых ошибок в обороне и соперник реализовал эти моменты.

— Почему решили не менять Романа Вилла после четвертой и пятой пропущенной шайбы?

— Рома играл уверенно. Повторюсь, именно командные действия в обороне привели к пропущенным голам.

— На сколько выбыл Андрей Стась и когда появится Алексей Потапов?

— Предварительно, 3-4 недели. Алексея ожидаем через 4-5 недель.