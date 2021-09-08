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Вратарь СКА Самонов допустил грубую ошибку в игре с «Автомобилистом»

19:54
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В матче СКА — «Автомобилист» голкипер хозяев Александр Самонов решил сыграть на выходе, однако в момент раздумья о том, кому сделать передачу, форвард гостей Алексей Макеев выбил у него шайбу, которая оказалась в воротах.

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Иван Шитик все материалы автора

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