Вратарь СКА Самонов допустил грубую ошибку в игре с «Автомобилистом»
19:54
В матче СКА — «Автомобилист» голкипер хозяев Александр Самонов решил сыграть на выходе, однако в момент раздумья о том, кому сделать передачу, форвард гостей Алексей Макеев выбил у него шайбу, которая оказалась в воротах.
Читайте также
«Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина. При всем уважении, их время прошло». Интервью первого тренера Кучерова
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю