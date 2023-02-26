Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

Мыльников — о настроении в «Тракторе»: «Вроде бы и радость, но что-то неприятное сидит»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников подвел итоги сезона-2022/23 для команды.

«На самом деле, обидно, что так получилось. Сейчас вспоминаются все моменты, и 0,016 секунды в матче с «Автомобилистом». Но время уже не вернуть. Будем разбирать ошибки и готовиться к следующему сезону, чтобы такое не повторялось. Двоякое настроение. Вроде бы и радость, но что-то неприятное сидит. Думал после матча — радоваться или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мыльникова.

Также он рассказал, как оценивает сезон для себя.

«На три с минусом. Я не очень начал чемпионат. Возможно, перестраивался после ВХЛ. Но это все отмазки. Главное — выдал хорошую концовку. Думаю, это поможет мне в будущем», — добавил вратарь.

«Трактор» занял девятое место в турнирной таблице «Востока», набрав 72 очка в 68 матчах, и не вышел в плей-офф КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-my-l-nikov-v-traktore-dvoyakoe-nastroenie-vrode-by-i-radost-no-chto-to-nepriyatnoe-sidit/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Сергей Мыльников
1
1
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Да Коста — о плей-офф КХЛ: «Будем доставать из себя все, что есть. Не важно, какой соперник попадется»

Пять очков Мичкова помогли «Сочи» обыграть «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости