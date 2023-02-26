Мыльников — о настроении в «Тракторе»: «Вроде бы и радость, но что-то неприятное сидит»

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников подвел итоги сезона-2022/23 для команды.

«На самом деле, обидно, что так получилось. Сейчас вспоминаются все моменты, и 0,016 секунды в матче с «Автомобилистом». Но время уже не вернуть. Будем разбирать ошибки и готовиться к следующему сезону, чтобы такое не повторялось. Двоякое настроение. Вроде бы и радость, но что-то неприятное сидит. Думал после матча — радоваться или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мыльникова.

Также он рассказал, как оценивает сезон для себя.

«На три с минусом. Я не очень начал чемпионат. Возможно, перестраивался после ВХЛ. Но это все отмазки. Главное — выдал хорошую концовку. Думаю, это поможет мне в будущем», — добавил вратарь.

«Трактор» занял девятое место в турнирной таблице «Востока», набрав 72 очка в 68 матчах, и не вышел в плей-офф КХЛ.