Мыльников — о настроении в «Тракторе»: «Вроде бы и радость, но что-то неприятное сидит»
Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников подвел итоги сезона-2022/23 для команды.
«На самом деле, обидно, что так получилось. Сейчас вспоминаются все моменты, и 0,016 секунды в матче с «Автомобилистом». Но время уже не вернуть. Будем разбирать ошибки и готовиться к следующему сезону, чтобы такое не повторялось. Двоякое настроение. Вроде бы и радость, но что-то неприятное сидит. Думал после матча — радоваться или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мыльникова.
Также он рассказал, как оценивает сезон для себя.
«На три с минусом. Я не очень начал чемпионат. Возможно, перестраивался после ВХЛ. Но это все отмазки. Главное — выдал хорошую концовку. Думаю, это поможет мне в будущем», — добавил вратарь.
«Трактор» занял девятое место в турнирной таблице «Востока», набрав 72 очка в 68 матчах, и не вышел в плей-офф КХЛ.
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|34
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|41
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|9
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|11
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
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|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
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|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
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|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4