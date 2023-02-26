Да Коста — о плей-офф КХЛ: «Будем доставать из себя все, что есть. Не важно, какой соперник попадется»
Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста поделился своими ожиданиями от плей-офф КХЛ.
«Не хотелось бы особо говорить и тем более обещать. Мы будем выходить и биться в каждом матче, будем доставать из себя все, что есть. Это все, что мы можем сделать. И не важно, какой соперник у нас будет в первом раунде и где мы начнем серию», — приводит Metaratings.ru слова Да Косты.
Также он рассказал, в чем команде нужно прибавлять.
«Необходима слаженная игра всех звеньев. Все пять на льду, в игре, полная концентрация. Компактность, пять спереди, пять сзади. Взаимопомощь, сплоченность, игра друг за друга», — добавил хоккеист.
Сегодня, 26 февраля, «Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ (2:0). Команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 83 очка.
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