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Сегодня, 19:05

Да Коста — о плей-офф КХЛ: «Будем доставать из себя все, что есть. Не важно, какой соперник попадется»

Алина Савинова
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Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста поделился своими ожиданиями от плей-офф КХЛ.

«Не хотелось бы особо говорить и тем более обещать. Мы будем выходить и биться в каждом матче, будем доставать из себя все, что есть. Это все, что мы можем сделать. И не важно, какой соперник у нас будет в первом раунде и где мы начнем серию», — приводит Metaratings.ru слова Да Косты.

Также он рассказал, в чем команде нужно прибавлять.

«Необходима слаженная игра всех звеньев. Все пять на льду, в игре, полная концентрация. Компактность, пять спереди, пять сзади. Взаимопомощь, сплоченность, игра друг за друга», — добавил хоккеист.

Сегодня, 26 февраля, «Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ (2:0). Команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 83 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-avtomobilista-da-kosta-ne-vazhno-kakoi-sopernik-u-nas-budet-v-plei-off-kkhl-231119/
Стефан Да Коста
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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