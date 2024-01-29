Вратарь «Сочи» Бердин подрался с канадским форвардом «Куньлуня» Броссо

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:4) устроил потасовку с форвардом соперников Девином Броссо.

В конце второго периода у ворот сочинской команды произошло столкновение нападающего китайского клуба с голкипером «Сочи», после чего Бердин начал драку с канадцем, нанеся ему несколько ударов в голову.

Вратарь сочинской команды получил 17 минут штрафного времени, а его оппонент — 7 минут.

После 58 матчей «Куньлунь» занимает девятую строчку в Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» — 10-й (43 очка в 58 играх).