Вратарь Сковронский и нападающий Круженков продолжат выступать в системе «Спартака»

Вратарь Андрей Сковронский и нападающий Егор Круженков подписали со «Спартаком» двусторонние контракты на два года, сообщает сайт клуба.

23-летний Андрей Сковронский является воспитанником красно-белых, выступает в системе клуба с 2015 года. В минувшем сезоне голкипер провел 25 матчей в ВХЛ за «Химик». Андрей Сковронский входил в топ-7 среди вратарей ВХЛ по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков.

21-летний Егор Круженков играет в системе «Спартака» с 2016 года, его дебют в КХЛ состоялся в сезоне-2018/19. В минувшем сезоне форвард провел 13 матчей в Континентальной хоккейной лиге и сделал 1 голевую передачу.