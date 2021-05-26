Вратарь Сковронский и нападающий Круженков продолжат выступать в системе «Спартака»
21:16
Вратарь Андрей Сковронский и нападающий Егор Круженков подписали со «Спартаком» двусторонние контракты на два года, сообщает сайт клуба.
23-летний Андрей Сковронский является воспитанником красно-белых, выступает в системе клуба с 2015 года. В минувшем сезоне голкипер провел 25 матчей в ВХЛ за «Химик». Андрей Сковронский входил в топ-7 среди вратарей ВХЛ по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков.
21-летний Егор Круженков играет в системе «Спартака» с 2016 года, его дебют в КХЛ состоялся в сезоне-2018/19. В минувшем сезоне форвард провел 13 матчей в Континентальной хоккейной лиге и сделал 1 голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/dvustoronnie-kontrakty-26-05-21/
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