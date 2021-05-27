Хоккей
КХЛ

Новости

Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Динамо» назвало помощников Кудашова на следующий сезон

16:32
Теги:

Стало известно, кто войдет в штаб главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова на следующий сезон.

Как сообщает официальный сайт клуба 27 мая, в новом сезоне помогать главному тренеру динамовцев будут Александр Савченков, Вячеслав Козлов и Андрей Скопинцев. Ответственным за физическую подготовку игроков назначен Ларс-Йоран Альквист.

Отвечать за видеосоставляющую игрового и тренировочного процесса в новом сезоне будут видеотренер Егор Евдищенко и видеоаналитик Алексей Скабелка.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/160265-stali_izvestnyi_pomoschniki_alekseya_kudashova

Читайте также

Форвард несколько лет пытался пробиться в НХЛ. Все было тщетно, он вернется в родной клуб
Как по знаку зодиака понять, что мужчина хочет расстаться?
Швейцарский провайдер рассказал об отправке сообщения о минировании борта Ryanair
В Москве клиент отравил вызванную уборщицу и надругался над ней

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд