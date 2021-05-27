«Динамо» назвало помощников Кудашова на следующий сезон

Стало известно, кто войдет в штаб главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова на следующий сезон.

Как сообщает официальный сайт клуба 27 мая, в новом сезоне помогать главному тренеру динамовцев будут Александр Савченков, Вячеслав Козлов и Андрей Скопинцев. Ответственным за физическую подготовку игроков назначен Ларс-Йоран Альквист.

Отвечать за видеосоставляющую игрового и тренировочного процесса в новом сезоне будут видеотренер Егор Евдищенко и видеоаналитик Алексей Скабелка.