«Динамо» назвало помощников Кудашова на следующий сезон
16:32
Стало известно, кто войдет в штаб главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова на следующий сезон.
Как сообщает официальный сайт клуба 27 мая, в новом сезоне помогать главному тренеру динамовцев будут Александр Савченков, Вячеслав Козлов и Андрей Скопинцев. Ответственным за физическую подготовку игроков назначен Ларс-Йоран Альквист.
Отвечать за видеосоставляющую игрового и тренировочного процесса в новом сезоне будут видеотренер Егор Евдищенко и видеоаналитик Алексей Скабелка.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/160265-stali_izvestnyi_pomoschniki_alekseya_kudashova
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю