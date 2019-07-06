Вратарь системы СКА Хвостов открыл бутылку клюшкой. Видео

Вратарь системы СКА Евгений Хвостов принял участие в челлендже по открыванию бутылки (Bottle Cap Challenge). Он сделал это клюшкой. Ролик опубликовала пресс-служба санкт-петербургского клуба.
– #bottlecapchallenge? Не вопрос! Вратарь системы СКА Евгений Хвостов делает красиво, – говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, что Bottle Cap Challenge в последнее время набрал большую популярность. Видео с его исполнением в разных интерпретациях выкладывают многие звезды спорта и шоу-бизнеса.
#bottlecapchallenge? Не вопрос!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 июля 2019 г.
Вратарь системы СКА Евгений Хвостов делает красиво ✅#hcSKA #ЛагерьРазвитияСКА pic.twitter.com/z2eVTULZ93
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