Александр Судницин: «Раньше до 28 лет в ворота не подпускали. Сейчас в категории 30+ тебя считают возрастным»
Вратарь «Нефтехимика» Александр Судницин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.
— В новом сезоне предстоит сыграть 68 матчей в регулярном чемпионате. Есть ли в связи с этим какие-то особенности в подготовке?
— Думаю, что особых изменений не будет. Здорово, что матчей стало больше, в любом случае лучше играть, чем тренироваться. Никаких проблем возникнуть не должно. В прошлом сезоне играли по 10-11 матчей за месяц, в этом будет примерно так же. Когда были паузы, клубы проводили мини-сборы, сейчас их будет меньше.
— Вы по ходу прошлого сезона вернулись в «Нефтехимик» и помогли команде попасть в плей-офф. За счет чего удалось ярко вернуться в КХЛ?
— В первую очередь отметил бы не чьи-то индивидуальные усилия, а коллектив. За счет этого мы и попали в плей-офф. Со всеми командами выходили и не боялись играть в свой хоккей. Что касается меня, то я благодарен клубу, что дали шанс вернуться сюда. Тренерский штаб поверил в меня, ребята в команде здорово приняли, поддержали.
— Вот игрой в плей-офф, наверное, вряд ли довольны.
— Конечно, всегда хочется большего. Каждый плей-офф может стать последним, хочется показать максимум. Мы играли не хуже «Трактора», но большая олимпийская пауза кому-то пошла на пользу, кому-то — нет. Мне, наверное, не совсем, мог сыграть удачнее. Впереди новый сезон, надо подготовиться к нему и идти вперед.
— Вашему напарнику Алексею Мурыгину 35 лет, вам — 34. Есть сомнения, что с возрастной парой вратарей могут возникнуть проблемы в таком длинном сезоне.
— Знаете, когда я приехал в ВХЛ, мне был 21 год. Считалось, что в таком возрасте еще дети, до 28 лет в ворота не подпускали. Сейчас уже в категории 30+ тебя считают возрастным. Давайте называть это не возрастная бригада, а опытная. Посмотрите на то, как в приличном возрасте играли Кошечкин, Еременко.
Сейчас уже такой возраст, что знаешь свой организм, за плечами есть опыт. С возрастом более скрупулезно относишься к своему телу, следишь за собой. Да и в прошлом сезоне, сами наверно видели, я приехал в Нижнекамск и сыграл 14 матчей подряд. Иногда нужна пауза, но у нас не два, а три вратаря в команде. Алексей полон сил, я — тоже, Ярослав Озолин с нами работает, развивается.
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