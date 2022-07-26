Вратарь «Салавата Юлаева» Кареев рассказал об отношении к российским хоккеистам в Финляндии

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки для СМИ.

— В чем вы прибавили за несколько лет в Финляндии?

— У меня был плодотворный тренировочный процесс с хорошим тренером вратарей, который подтянул меня во всех аспектах. Каждому нюансу мы уделяли большое внимание. Думаю, что прибавил во всем.

— Когда подписывали контракт с «Салаватом Юлаевым», обсуждали, что вы будете первым номером?

— Такие моменты не оговариваются.

— В «Салавате» у вас будет опытный сменщик Илья Ежов. Уже сдружились с ним?

— Да, хороший парень. Мы с ним познакомились, поработали первую неделю вместе. Хорошо общаемся.

— Изменится ли подготовка к сезону из-за того, что в календаре будет 68 матчей? Готовы сыграть 40-50 матчей в регулярке?

— Ничего страшного. Для этого мы и тренируемся, готовимся В прошлом году я сыграл 71 матч за сезон. Не думаю, что с этим будет много проблем.

— С учетом того, что финны запрещают играть своим хоккеистам в КХЛ, возможно ли россиянам выступать в чемпионате Финляндии? Чувствовали ли давление, когда играли в плей-офф за ТПС?

— У меня был контракт на следующий сезон. ТПС был готов со мной работать и продолжать сотрудничество. Были на руках и контракт, и виза. Никаких проблем не возникало. Говорю за себя, о других не знаю.

Кареев вернулся в «Салават Юлаев» в начале июня 2022 года, 27-летний россиянин подписал контракт с клубом на год. Он выступал за команду из Уфы с 2017 по 2020 год, после чего перешел в финский ТПС.

В прошлом сезоне Кареев вместе с ТПС дошел до финала чемпионата Финляндии, в котором проиграл «Тампере» со счетом 1-4 в серии.