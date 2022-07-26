Александр Судницин: «Если приезжает иностранец, то он должен быть на голову выше наших ребят»

Вратарь «Нефтехимика» Александр Судницин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением об иностранных вратарях в КХЛ.

— Кого бы выделили из молодых вратарей в КХЛ?

— Ярославских ребят. Антон Красоткин добавил в «Сибири», здорово выглядит. Надеюсь, что Илья Коновалов сделает шаг вперед, будет развиваться в «Динамо». Сейчас вообще много хороших молодых вратарей. Это связано с тем, что в России стали работать с вратарями, много хороших специалистов.

— Количество иностранных вратарей в новом сезоне снизится. Это плюс для россиян или лучше, когда есть конкуренция со стороны легионеров?

— Если приезжает иностранец, то он должен быть на голову выше наших ребят. Но я не считаю правильным, когда привозят легионеров примерно такого же уровня, как наши. Когда иностранец уровня Юханссона, Метсолы, Коваржа, то вопросов нет. На них смотрят и учатся.

— Сильно удивились, когда узнали, что вратаря Ивана Федотова забрали в армию?

— Ване могу выразить только слова поддержки, надеюсь, что у него будет все нормально.