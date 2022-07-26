Александр Судницин: «Если приезжает иностранец, то он должен быть на голову выше наших ребят»
Вратарь «Нефтехимика» Александр Судницин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением об иностранных вратарях в КХЛ.
— Кого бы выделили из молодых вратарей в КХЛ?
— Ярославских ребят. Антон Красоткин добавил в «Сибири», здорово выглядит. Надеюсь, что Илья Коновалов сделает шаг вперед, будет развиваться в «Динамо». Сейчас вообще много хороших молодых вратарей. Это связано с тем, что в России стали работать с вратарями, много хороших специалистов.
— Количество иностранных вратарей в новом сезоне снизится. Это плюс для россиян или лучше, когда есть конкуренция со стороны легионеров?
— Если приезжает иностранец, то он должен быть на голову выше наших ребят. Но я не считаю правильным, когда привозят легионеров примерно такого же уровня, как наши. Когда иностранец уровня Юханссона, Метсолы, Коваржа, то вопросов нет. На них смотрят и учатся.
— Сильно удивились, когда узнали, что вратаря Ивана Федотова забрали в армию?
— Ване могу выразить только слова поддержки, надеюсь, что у него будет все нормально.
|Западная конференция
|И
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|П
|О
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|0
|0
|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
|0
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|0
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|0
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|7
|Металлург
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|0
|0
|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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