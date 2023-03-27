Крикунов: «Седьмого матча в серии не будет, ЦСКА обыграет «Локомотив» в Ярославле»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что не верит в победу «Локомотива» над ЦСКА в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Не верю, что «Локомотив» победит в серии. ЦСКА пройдёт дальше. Армейцы стали играть злее, чем раньше. Они весь сезон играли ни шатко, ни валко, обеспечили себе место в плей-офф и так продолжали играть дальше. Когда началась основная часть, они стали более собранными.

«Локомотив» выиграл прошлую игру 1:0 и показали, что ЦСКА можно обыгрывать и с таким счётом. Но дальше им будет тяжело. Думаю, седьмого матча не будет, всё решится уже в Ярославле победой ЦСКА", — приводит слова Крикунова Legalbet.

Шестой матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина в КХЛ «Локомотив» — ЦСКА пройдет 27 марта в Ярославле на «Арене-2000». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Армейцы лидируют в серии со счетом 3-2.