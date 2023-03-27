Крикунов: «Седьмого матча в серии не будет, ЦСКА обыграет «Локомотив» в Ярославле»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что не верит в победу «Локомотива» над ЦСКА в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.
«Не верю, что «Локомотив» победит в серии. ЦСКА пройдёт дальше. Армейцы стали играть злее, чем раньше. Они весь сезон играли ни шатко, ни валко, обеспечили себе место в плей-офф и так продолжали играть дальше. Когда началась основная часть, они стали более собранными.
«Локомотив» выиграл прошлую игру 1:0 и показали, что ЦСКА можно обыгрывать и с таким счётом. Но дальше им будет тяжело. Думаю, седьмого матча не будет, всё решится уже в Ярославле победой ЦСКА", — приводит слова Крикунова Legalbet.
Шестой матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина в КХЛ «Локомотив» — ЦСКА пройдет 27 марта в Ярославле на «Арене-2000». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Армейцы лидируют в серии со счетом 3-2.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
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