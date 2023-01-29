Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Допинг

Сегодня, 16:10

Вратарь Илья Набоков стал самым проверяемым РУСАДА на допинг хоккеистом в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь Молодежной хоккейной лиги «Стальные лисы» Илья Набоков стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) хоккеистом в 2022 году, информирует ТАСС.

19-летний Набоков, проведший в текущем сезоне 30 матчей за «Стальных лис» и один матч — за выступающий а Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) магнитогорский «Металлург», был проверен РУСАДА на допинг три раза.

В декабре РУСАДА проверило на допинг 20 хоккеистов КХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/16911693
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Стальные лисы
0
Читайте также
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабенко — о матче с «Трактором»: «Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию»

Московское «Динамо» в овертайме победило «Барыс»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 57 34 23 76
3 ЦСКА 55 35 20 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 57 33 24 75
6 Витязь 56 28 28 64
7 Спартак 57 25 32 58
8 Динамо Мн 57 22 35 57
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 57 34 23 73
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Сал. Юлаев 57 30 27 69
6 Авангард 55 32 23 68
7 Адмирал 56 28 28 63
8 Нефтехимик 57 26 31 57
9 Барыс 59 25 34 57
10 Амур 55 25 30 56
11 Трактор 56 23 33 54
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
29.01 14:00
Барыс – Динамо М
 1 : 2 ОТ
29.01 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 3 : 2 ОТ
29.01 17:00
Ак Барс – Трактор
 - : -
29.01 17:00
Локомотив – Автомобилист
 - : -
29.01 17:00
Витязь – Металлург
 - : -
29.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости