Вратарь Илья Набоков стал самым проверяемым РУСАДА на допинг хоккеистом в 2022 году

Вратарь Молодежной хоккейной лиги «Стальные лисы» Илья Набоков стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) хоккеистом в 2022 году, информирует ТАСС.

19-летний Набоков, проведший в текущем сезоне 30 матчей за «Стальных лис» и один матч — за выступающий а Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) магнитогорский «Металлург», был проверен РУСАДА на допинг три раза.

В декабре РУСАДА проверило на допинг 20 хоккеистов КХЛ.