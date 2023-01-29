Бабенко — о матче с «Трактором»: «Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию»
Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».
— Какие выводы можно сделать по итогам выездной серии?
— Это был тяжелый выезд, играли с непростыми соперниками, — цитирует пресс-служба клуба Бабенко. — Хорошо, что набрали очки. Сейчас смотрим на те аспекты, которые нам помогут в плей-офф: в каждой игре должны показывать рисунок. У «Трактора» не самое простое турнирное положение, сегодня будет борьба. Будем настраивать ребят на правильный рисунок игры и хороший первый период.
— Чем опасен «Трактор»?
— Когда соперник прижат к стене, то он будет играть «от ножа». Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию.
Матч «Ак Барс» — «Трактор» пройдет сегодня, 29 января. Начало встречи — 17.00 мск.
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|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|29.01
|14:00
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|29.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|29.01
|17:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|29.01
|17:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|29.01
|17:00
|
Витязь – Металлург
|- : -
|29.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -