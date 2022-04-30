Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (4:1, 4-3 счет в серии).

— Что чувствуете сейчас? ЦСКА вернулся в серию, когда «Магнитке» уже были готовы вручить Кубок Гагарина?

— Да, они уже подготовились и думали об этом. Думаю, это сыграло с ними злую шутку. Мы здорово перестроились, смогли найти нашу игру, не отчаивались. Тренерский штаб и команда сохраняли хладнокровие. Командная сплоченность и дух помогли нам шаг за шагом идти к цели. Не важно, 1-3 или другой какой-то счет. Мы все вместе работали в зале и на льду. Мы играли от матча к матчу, верили все вместе. Это чувствовалось в раздевалке и на льду. Все были взбудоражены правильными эмоциями. Хоккейный Бог нам благоволил, и мы выиграли сегодня.

— Кубок — командная победа, но вратарь — отдельная стихия. Как вы пережили финал? Ходили слухи, что вас после двух поражений заменит Адам Рейдеборн.

— Были неприятные матчи, когда мы проиграли 4:6 и 0:4. Неприятные ощущения. Но ничего страшного нет. Честь и хвала тренерскому штабу за то, что они при любом счете дают играть вратарю и дают почувствовать уверенность. Весь сезон меня не меняли, и это важный фактор для команды и вратаря, чтобы он понимал, что в него верят. Это командная работа. Не так важно, играет Адам или я — главное, чтобы мы выигрывали.