Вратарь Амир Мифтахов вернулся «Ак Барс»

Как ранее сообщал «СЭ», вратарь системы «Тампы-Бэй» Амир Мифтахов вернулся «Ак Барс». Одностороннего соглашение действует до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт казанцев.

22-летний Мифтахов является воспитанником «Ак Барса», за который выступал до мая прошлого года, после чего подписал трехлетнее соглашение с «Тампой». Россиянин не смог пробиться в основной состав «молний». Он провел 22 матча в АХЛ, отражая в среднем 89,1% бросков при коэффициенте надежности 3,03, а также пять матчей в ECHL, отражая 92% бросков при коэффициенте 2,23.

«Амир — наш воспитанник, уже имеющий опыт игры в КХЛ. Впервые «Ак Барс» входит в сезон с доморощенной парой вратарей — это большое достижение нашей школы. Мы надеемся, что такое решение себя оправдает. Рассчитываем на прогресс Мифтахова по ходу сезона, его готовность работать каждый день и конкурировать с Тимуром Биляловым», — прокомментировал переход генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.