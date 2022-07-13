Джош Хо-Сэнг стал игроком «Салавата Юлаева»

Нападающий Джош Хо-Сэнг подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует официальный сайт клуба.

26-летний канадец провел прошлый сезон в «Торонто» и вошел в пятерку самых результативных хоккеистов команды АХЛ.

Всего за пять сезонов в АХЛ он сыграл 225 матчей и заработал 158 (46+112) очков.

Также на его счету 53 игры и 24 (7+17) очка в НХЛ.