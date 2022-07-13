ЦСКА подписал однолетний контракт с Фредриком Классоном

ЦСКА подписал однолетний контракт с защитником Фредриком Классоном, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 29-летний швед играл за фарм-клуб «Тампы» — «Сиракьюз». В 47 матчах он отметился 14 результативными предачами.

Это первое для Классона выступление в КХЛ. Он был выбран под 126-м номером драфта НХЛ в 2011 году.