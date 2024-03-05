Браташ раскритиковал игроков «Лады»: «Продолжаем знакомиться с отдельными личностями»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ раскритиковал игроков своей команды после третьего матча серии против «Авангарда» (1:3) в первом раунде Кубка Гагарина.

«Лада» потерпела третье подряд поражение в серии (0-3) и находится в одном матче от вылета из плей-офф.

«Можно говорить, что мы продолжаем знакомиться с отдельными личностями в нашей команде, которые по своей прихоти могут сводить на нет усилия целой команды. Да, в том числе я говорю о нарушениях численного состава, но был намного страшнее момент. Хотя эти нарушения — это вопиюще», — цитирует Браташа «Чемпионат».

Следующий матч серии пройдет в Тольятти 7 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.