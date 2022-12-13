Восемь игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею «3 на 3» на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России объявила состав сборной России на международный турнир среди национальных команд Кубок Первого канала по хоккею в формате «3 на 3». В состав российской сборной вошли 8 игроков СКА.

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо» М).

Защитники: Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА).

Нападающие: Павел Кудрявцев («Динамо» М), Даниил Савунов, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все — СКА), Станислав Яровой («Витязь»), Владислав Котков (ЦСКА), Никита Чибриков («Спартак»).

Кубок Первого канала пройдет в Москве, на льду «ЦСКА-Арены», с 15 по 18 декабря. В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая.