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13 декабря, 16:46

Восемь игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею «3 на 3» на Кубок Первого канала

Алина Савинова
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Федерация хоккея России объявила состав сборной России на международный турнир среди национальных команд Кубок Первого канала по хоккею в формате «3 на 3». В состав российской сборной вошли 8 игроков СКА.

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо» М).

Защитники: Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА).

Нападающие: Павел Кудрявцев («Динамо» М), Даниил Савунов, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все — СКА), Станислав Яровой («Витязь»), Владислав Котков (ЦСКА), Никита Чибриков («Спартак»).

Кубок Первого канала пройдет в Москве, на льду «ЦСКА-Арены», с 15 по 18 декабря. В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Источник: https://fhr.ru/news/item/97204/
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Западная конференция И В П О
1 СКА 41 33 8 69
2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 - : -
19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
19.12 19:30
СКА – Витязь
 - : -
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