Воробьев рассказал, за счет чего «Металлург» победил «Авангард» в плей-офф КХЛ

Заслуженный тренер России Петр Воробьев рассказал, за счет чего «Металлург» победил «Авангард» в плей-офф КХЛ.

«В таких матчах особое значение приобретает игра вратарей. И надо сказать, что в решающие моменты голкипер уральцев Василий Кошечкин действовал надежнее, чем его визави Шимон Грубец. В первую очередь, он оказался просто сильнее характером. Ну и, конечно, колоссальный опыт Кошечкина тоже сыграл свою роль.

«Магнитка» уступила сопернику две стартовые встречи, причем первую с разгромным счетом 1:8. Это была настоящая пощечина, сильнейший психологический удар. Но в клубе не запаниковали, не стали лихорадочно тасовать игроков. Уральцы продолжили делать ставку на тех хоккеистов, кому доверяли изначально, и они в итоге не подвели", — приводит слова Воробьева Betonmobile.

В финале плей-офф Восточной конференции«Металлург» сыграет с «Трактором». Первая игра состоится 3 апреля.