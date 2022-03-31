«Я пытался давить, но он не сломался». Петр Воробьев — об общении с сыном Ильей, главным тренером «Металлурга»
Хоккейный специалист Петр Воробьев, отец главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, рассказал об общении с сыном во время серии плей-офф КХЛ против «Авангарда».
«Илья — большой молодец. Он выстоял под огромным давлением и не изменил себе. С одной страны, продемонстрировал стойкость характера, а с другой — гибкость. Честно говоря, я даже не предполагал, что сын сможет балансировать на такой тонкой грани. Мы с ним были на связи постоянно: созванивались, писали сообщения», — приводит слова Петра Воробьева Betonmobile.ru.
По словам собеседника, его хоккейные взгляды серьезно расходятся с взглядами сына.
«Я являюсь сторонником жесткой линии в общении с хоккеистами, Илья в этом смысле более демократичен. На этой почве у нас проходили постоянные столкновения. Я пытался давить на него, но сын не сломался. В конечном счете, у него хватило и характера, и тренерского мастерства. Он прошел по тонкой линии и все сделал абсолютно правильно: не недожал, и не пережал. По сути, это он меня переломил. Я просто удивлен, как он со всем этим справился», — добавил Воробьев-старший.
«Металлург» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-3. В финале плей-офф Восточной конференции команда сыграет с «Трактором». Первый матч серии пройдет 3 апреля в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -