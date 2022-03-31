Петр Воробьев рассказал об общении с сыном Ильей, главным тренером «Металлурга», во время серии с «Авангардом»

Хоккейный специалист Петр Воробьев, отец главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, рассказал об общении с сыном во время серии плей-офф КХЛ против «Авангарда».

«Илья — большой молодец. Он выстоял под огромным давлением и не изменил себе. С одной страны, продемонстрировал стойкость характера, а с другой — гибкость. Честно говоря, я даже не предполагал, что сын сможет балансировать на такой тонкой грани. Мы с ним были на связи постоянно: созванивались, писали сообщения», — приводит слова Петра Воробьева Betonmobile.ru.

По словам собеседника, его хоккейные взгляды серьезно расходятся с взглядами сына.

«Я являюсь сторонником жесткой линии в общении с хоккеистами, Илья в этом смысле более демократичен. На этой почве у нас проходили постоянные столкновения. Я пытался давить на него, но сын не сломался. В конечном счете, у него хватило и характера, и тренерского мастерства. Он прошел по тонкой линии и все сделал абсолютно правильно: не недожал, и не пережал. По сути, это он меня переломил. Я просто удивлен, как он со всем этим справился», — добавил Воробьев-старший.

«Металлург» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-3. В финале плей-офф Восточной конференции команда сыграет с «Трактором». Первый матч серии пройдет 3 апреля в Магнитогорске.