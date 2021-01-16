Воробьев рассказал, кто в тренерском штабе «Магнитки» определяет основного вратаря на матчи

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, плотная игра, как и ожидалось, — сказал Воробьев. — Между «Салаватом» и «Металлургом» всегда интересные матчи. Радует, что мы победили и взяли два очка.

Кто определяет основного вратаря на матчи? Мы решаем все вместе, но последнее слово остается за мной.

Возвращение Никиты Рожкова? Он поиграл некоторое время в фарм-клуб. Ему было важно получить практику. Мы отправили Данила Юрова в молодежную команду, чтобы он тоже получил игровую практику. Сегодня Рожков неплохо проявил себя.

Андрея Чибисова смотрят доктора. У него повреждение.

Доволен, как команда сыграла на вбрасываниях. Мы работаем каждый день над этим компонентом на тренировках. Приятно видеть, когда это получается».

(Михаил Скрыль)