Светлов не имеет претензий к Аликину после поражения от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:4).

«Не могу сказать, что мы в чем-то уступали. Уступили только в завершении, у нас были хорошие возможности, но очень уверенно сыграл вратарь соперника.

Претензий к Аликину как таковых не было. Три гола, достаточно быстро две шайбы получили. Нужно понимать психологию вратаря. Когда немножко что-то не получается, в голах он не был виноват, были хорошо забитые шайбы со стороны противника. Тем не менее, три гола для вратаря — это много, поэтому сменили», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.