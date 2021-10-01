Питерс: «Доволен игрой Галкина. Пропущенные голы в неравных составах – не вина вратаря»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы допускали много ошибок, не смогли подчистить свою игру и поплатились за это, — отметил Питерс.

— Планирует ли «Автомобилист» подписывать вратаря на освободившееся легионерское место?

— Как я уже говорил после прошлого матча в Уфе, сейчас сложно найти какого-то игрока. Все заиграны, все на контрактах. С уходом Якуба Коваржа легионерское место освободилось, но не уверен, что мы используем его именно для вратаря. Найти подходящего игрока в это время не так просто, как многие думают. В туре мы как раз хотели посмотреть нашу вратарскую бригаду. Сейчас вернемся и сделаем выводы. Легионерскую позицию мы закроем, но пока думаем, кем именно.

— Согласны, что сегодня «Автомобилисту» не хватило работы на пятаке?

— Да, согласен с вами.

— Довольны ли вы прогрессом Владимира Галкина? Он считался только третьим вратарем, должен был начинать сезон в ВХЛ, но сейчас в силу разных обстоятельств выходит против топ-клубов и играет здорово.

— Полностью доволен его игрой, он хорошо себя проявляет. К нему нет вопросов в игре «пять на пять», а пропущенные голы в неравных составах — не вина вратаря. Он все делает правильно.

— Что случилось с командой с середины второго периода до конца отрезка? «Металлург» буквально не выпускал «Автомобилист» из зоны.

— На выезде вторые периоды — проблема для нас. Нам нужно более концентрированно переходить из обороны в атаку, совершать меньше потерь, правильно меняться, чтобы выходили свежие ребята на более уставших соперников. К сожалению, получается наоборот. Как правило, соперник свежее, начинает зажимать нас в зоне. Мы совершаем потери, у нас начинаются проблемы с выходом из обороны. Как только заканчивается период, мы говорим об этом. В третьем периоде мы смотрелись намного лучше, играли в равных хоккей. Но именно второй период складывается по одному проблемному сценарию на этом выезде, когда соперник зажимает нас в зоне.