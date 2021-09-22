Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Воробьев постучал Голдобину по голове. Хоккеист получил матч-штраф за удар соперника коньком

18:20
Реакция Илья Воробьева на удаление Николая Голдобина.
Реакция Илья Воробьева на удаление Николая Голдобина.
Теги:

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1). Хоккеист попал под жесткий силовой прием у борта и упал на лед. На эмоциях Голдобин лягнул соперника коньком.

За этот опасный поступок он получил удаление до конца матча. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев даже постучал хоккеисту по шлему, показывая свое недовольство его действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
В Госдуме не исключают блокировку Facebook в России после инцидента с Дмитрием Хохловым
Блогер Евгений Спиряков дебютировал за «Знамя» в матче против «Крыльев Советов»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд