Воробьев постучал Голдобину по голове. Хоккеист получил матч-штраф за удар соперника коньком

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1). Хоккеист попал под жесткий силовой прием у борта и упал на лед. На эмоциях Голдобин лягнул соперника коньком.

За этот опасный поступок он получил удаление до конца матча. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев даже постучал хоккеисту по шлему, показывая свое недовольство его действиями.