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«Металлург» обыграл «Сибирь» в выездном матче КХЛ

17:50
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«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Никита Коростелев. Единственную шайбу у «Сибири» забросил Алексей Кручинин.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Голы: Никонцев — 5 (мен.), 26:06 — 0:1. Чибисов — 5 (Кошелев), 32:44 — 0:2. Коростелев — 5 (бол., Карпов), 36:20 — 0:3. Кручинин — 1 (бол., Ефремов, Демидов), 57:22 — 1:3.

Вратари: Красоткин — Олкинуора.

Штраф: 8 — 31.

Броски: 31 (9+9+13) — 24 (7+9+8).

Судьи: Белов, Хрибик.

22 сентября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

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Александр Кравченко все материалы автора

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