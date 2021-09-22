«Металлург» обыграл «Сибирь» в выездном матче КХЛ
17:50
«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Никита Коростелев. Единственную шайбу у «Сибири» забросил Алексей Кручинин.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы: Никонцев — 5 (мен.), 26:06 — 0:1. Чибисов — 5 (Кошелев), 32:44 — 0:2. Коростелев — 5 (бол., Карпов), 36:20 — 0:3. Кручинин — 1 (бол., Ефремов, Демидов), 57:22 — 1:3.
Вратари: Красоткин — Олкинуора.
Штраф: 8 — 31.
Броски: 31 (9+9+13) — 24 (7+9+8).
Судьи: Белов, Хрибик.
22 сентября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
Читайте также
Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю