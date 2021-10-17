Воробьев — о поражении от «Салавата»: «Непривычные ощущения. Мы допустили много своих ошибок»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Непривычные ощущения за последний месяц, — сказал Воробьев. — Мы допустили много своих нетипичных ошибок, соперник ими воспользовался. Мы имели достаточно шансов и моментов, но не распорядились ими. Когда-нибудь это случилось бы — это случилось сегодня.

— Есть ли магия в играх с «Салаватом», которые не получаются для вашей команды?

— Подождите. Сколько матчей мы сыграли с ними на предсезонке? И все выиграли. Может быть, магия в том, что тогда все выиграли, а сейчас пока не идет. Будем думать.

— Что с Данилой Юровым, который сегодня не попал в заявку?

— У него температура. Тест негативный, но температура.

— Как объясните большое количество индивидуальных ошибок сегодня?

— Будем смотреть и думать, почему допустили ошибки. Иногда такие дни бывают. Люди же играют.