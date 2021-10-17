Главный тренер «Салавата Юлаева» Лямся отметил важность спецбригад в победе над «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Сегодня команда была хорошо готова к матчу, — считает Лямся. — Мы хорошо выглядели на старте, повели в три шайбы. Очень важно, что, несмотря на то что потом соперник дважды отличился, мы не отклонились от своего плана. Одно из ключевых слагаемых успеха — это игра наших спецбригад. Отмечу наше большинство. До этого у нас были проблемы с реализацией, а сегодня обе спецбригады забросили по шайбе. К тому же мы хорошо действовали в меньшинстве. Могу выделить Александра Шарыченкова, который сделал несколько хороших сэйвов и здорово сыграл в нужные моменты. Мы заслужили победу.

— Было ли дополнительное волнение перед матчем, учитывая, что было много разговоров о вашей отставке?

— Нет, не было.

— Почему именно с «Магниткой» вашей команде удается грамотно играть по счету и в обороне?

— Думаю, не только в матчах с «Магниткой» мы хорошо играли в защите. Мы действовали здорово на протяжении почти всех матчей. Ничего особенного в этом моменте нет.