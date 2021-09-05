«Салават Юлаев» на выезде переиграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Уфы победила соперника со счетом 4:2.

Лидер атак «Салавата» Теему Хартикайнен провел первый матч в сезоне и открыл лицевой счет уже на 31-й секунде первого периода.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Голы: Хартикайнен — 1 (Маннинен, Гранлунд), 0:31 — 0:1. Кадейкин — 1 (Шмелев), 6:47 — 0:2. Макеев — 1 (Шумаков), 26:26 — 1:2. Маннинен — 1 (бол., Ларсен, Гранлунд), 27:16 — 1:3. Плэтт — 2 (Санников, Панин), 28:38 — 1:4. Да Коста — 1 (Зборовский), 33:11 — 2:4.

Вратари: Шикин (58:11) — Метсола.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (11+10+8) — 25 (13+4+8).

Судьи: Оленин, Сергеев.

5 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».