Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Ак Барсом» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Ожидалось, что матч будет в духе плей-офф: большой накал, много удалений, борьбы, стычек. Здорово отработало меньшинство, хорошо сыграл Василий Кошечкин. Мы готовились к этой игре и знали, как играет «Ак Барс». Ребята — молодцы.

Выбор Кошечкина? Решение мы приняли вчера. Обычно говорим вратарям за день, что он играет. Все настраиваются на «Ак Барс», в том числе и Василий.

Следующий матч с «Барысом»? Предыдущая игра получилось неплохой с нашей стороны. Будем готовиться. «Барысу» нужны очки — будет хорошая игра», — сказал Воробьев.

(Михаил Скрыль)