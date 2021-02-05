Воробьев — о победе над «Ак Барсом»: «Мы готовились к этой игре и знали, как играет соперник»
20:11
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Ак Барсом» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Ожидалось, что матч будет в духе плей-офф: большой накал, много удалений, борьбы, стычек. Здорово отработало меньшинство, хорошо сыграл Василий Кошечкин. Мы готовились к этой игре и знали, как играет «Ак Барс». Ребята — молодцы.
Выбор Кошечкина? Решение мы приняли вчера. Обычно говорим вратарям за день, что он играет. Все настраиваются на «Ак Барс», в том числе и Василий.
Следующий матч с «Барысом»? Предыдущая игра получилось неплохой с нашей стороны. Будем готовиться. «Барысу» нужны очки — будет хорошая игра», — сказал Воробьев.
(Михаил Скрыль)
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