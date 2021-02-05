КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Квартальнов — о поражении от «Магнитки»: «Разочаровало большинство, которого сегодня было много»

20:02
Теги:

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнова прокомментировал выездное поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

 — Ноль голов — тяжело что-то говорить, — отметил Квартальнов. — Матч был неплохой. Мы не дотерпели, а соперник дотерпел: забил гол, когда бросок можно было поймать на себя. Где-то пустили шайбу на проброс. Из таких мелочей и складываются подобные поражения. Разочаровало большинство, которого сегодня было много. Может, в прошлых играх его было мало. Нам надо поработать над этим компонентом.

— Подведите итоги выездной серии.

— Серия получилась хорошей. Понимали, что немного не хватало энергии. Всего по чуть-чуть накопилось. Остался осадок от последней игры, что не забили. У нас есть игроки, которые должны решать в большинстве, но у них не получилось.

— Почему сегодня выбрали Рейдеборна, а не Билялова?

— Мы решили уже на турнире выпускать их через игру. У нас есть план. Адам сегодня сыграл хорошо. Первый гол чуть-чуть перевернул все.

— Амира Мифтахова вы вызвали в поездку на Урал, но он так и не сыграл. Планировали ли выпустить его?

— Нет, не планировали.

(Михаил Скрыль)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир