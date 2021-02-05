Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнова прокомментировал выездное поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Ноль голов — тяжело что-то говорить, — отметил Квартальнов. — Матч был неплохой. Мы не дотерпели, а соперник дотерпел: забил гол, когда бросок можно было поймать на себя. Где-то пустили шайбу на проброс. Из таких мелочей и складываются подобные поражения. Разочаровало большинство, которого сегодня было много. Может, в прошлых играх его было мало. Нам надо поработать над этим компонентом.

— Подведите итоги выездной серии.

— Серия получилась хорошей. Понимали, что немного не хватало энергии. Всего по чуть-чуть накопилось. Остался осадок от последней игры, что не забили. У нас есть игроки, которые должны решать в большинстве, но у них не получилось.

— Почему сегодня выбрали Рейдеборна, а не Билялова?

— Мы решили уже на турнире выпускать их через игру. У нас есть план. Адам сегодня сыграл хорошо. Первый гол чуть-чуть перевернул все.

— Амира Мифтахова вы вызвали в поездку на Урал, но он так и не сыграл. Планировали ли выпустить его?

— Нет, не планировали.

(Михаил Скрыль)