«Посвятил гол Вилену Прокофьеву». Максим Мусоров почтил память умершего одноклубника
Нападающий «Барыса» Максим Мусоров поделился впечатлениями от второй забитой шайбы в КХЛ и от победы над «Сибирью» (3:2), которая вывела казахстанских клуб в плей-офф турнира.
— Тяжелый матч, но хорошо, что нашли в себе силы и забили нужные голы.
— Расскажи о своем голе? В трансляции не ясно было, как все случилось.
— Там Рома Старченко поднял на верх, Блэкер набросил, и я забил.
— Кому ты посвятил свой гол?
— Думаю, все поняли, кому. Вилену Прокофьеву, которого не стало год назад.
— Как изменился ход игры после того, как ты забил? Это был переломным момент?
— Думаю, это добавило сил, хороших эмоций. В любом случае, это хорошо.
Голкипер казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» Вилен Прокофьев скончался 3 февраля 2020 года в возрасте 18 лет. В ноябре 2019 года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга.
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