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«Посвятил гол Вилену Прокофьеву». Максим Мусоров почтил память умершего одноклубника

20:18
Максим Мусоров. Фото ХК «Барыс».
Максим Мусоров. Фото ХК «Барыс».
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Нападающий «Барыса» Максим Мусоров поделился впечатлениями от второй забитой шайбы в КХЛ и от победы над «Сибирью» (3:2), которая вывела казахстанских клуб в плей-офф турнира.

— Тяжелый матч, но хорошо, что нашли в себе силы и забили нужные голы.

— Расскажи о своем голе? В трансляции не ясно было, как все случилось.

— Там Рома Старченко поднял на верх, Блэкер набросил, и я забил.

— Кому ты посвятил свой гол?

— Думаю, все поняли, кому. Вилену Прокофьеву, которого не стало год назад.

— Как изменился ход игры после того, как ты забил? Это был переломным момент?

— Думаю, это добавило сил, хороших эмоций. В любом случае, это хорошо.

Голкипер казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» Вилен Прокофьев скончался 3 февраля 2020 года в возрасте 18 лет. В ноябре 2019 года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга.

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