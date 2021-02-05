«Посвятил гол Вилену Прокофьеву». Максим Мусоров почтил память умершего одноклубника

Нападающий «Барыса» Максим Мусоров поделился впечатлениями от второй забитой шайбы в КХЛ и от победы над «Сибирью» (3:2), которая вывела казахстанских клуб в плей-офф турнира.

— Тяжелый матч, но хорошо, что нашли в себе силы и забили нужные голы.

— Расскажи о своем голе? В трансляции не ясно было, как все случилось.

— Там Рома Старченко поднял на верх, Блэкер набросил, и я забил.

— Кому ты посвятил свой гол?

— Думаю, все поняли, кому. Вилену Прокофьеву, которого не стало год назад.

— Как изменился ход игры после того, как ты забил? Это был переломным момент?

— Думаю, это добавило сил, хороших эмоций. В любом случае, это хорошо.

Максим Мусоров посвятил свою шайбу Вилену Прокофьеву pic.twitter.com/uD62rKAvQh — ХК Барыс (@AstanaBarys) February 5, 2021

Голкипер казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» Вилен Прокофьев скончался 3 февраля 2020 года в возрасте 18 лет. В ноябре 2019 года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга.