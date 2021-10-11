Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал дебют 17-летнего нападающего Ильи Квочко в КХЛ. Он вышел на лед в матче регулярного чемпионата против «Сочи» (3:1).

— Не боялись заявлять 13-м нападающим Илью Квочко именно в матче с «Сочи», где хоккеисты врезаются во все, что движется.

— Мы его заявили 13-м нападающим, он сыграл три отрезка. Для молодого талантливого парня это важный опыт. Он сыграл раньше своего сверстника Ивана Мирошниченко. Думаю, что эмоции у него положительные. А силовой борьбы он не боится.

— «Стальные лисы» завтра уезжают на выезд. Квочко отправится с молодежной командой?

— Да. Здесь он получает три отрезка, а там играет в полную, выходит в большинстве. В его возрасте надо играть.

— Квочко сыграл в первом периоде после большинства, вы выпустили его на вбрасывание. Почему именно в этот момент решили доверить ему время?

— У нас четыре нападающих играли и в одном, и в другом звене. По вбрасываниям он сейчас лидирует в лиге — у него сто процентов.