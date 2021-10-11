Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ (3:1).

— Мы много бросали, владели большим преимуществом, которое мы не смогли в достаточной мере использовать. Надо отдать должное Магнусу Хелльбергу — он здорово отыграл. Самое главное, что мы взяли два очка. Готовимся к матчу с «Ак Барсом».

— Вы заявили вторым вратарем Артема Загидулина. Это значит, что он набрал форму и готов играть?

— Это значит, что Юхо Олкинуора по некоторым причинам не смог сыграть.

— Чего не хватило в реализации против такого габаритного вратаря, как Хелльберг?

— Мы пытались разыграть до пустых ворот, а надо бросать и идти на добивание. Хотели сделать уж очень красиво.