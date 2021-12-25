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Воробьев: «Говорил ребятам, что «Витязь» бьется за плей-офф и будет жесткая игра, так и получилось»

20:29
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Витязем» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Говорил ребятам, что «Витязь» бьется за плей-офф, что будет непростая и жесткая игра, так и получилось, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Мы забираем два очка и едем в Казань. Когда мы повели — тут надо сделать комплимент «Витязю», у них были отличные броски. Потом возник моментик, мы его использовали и снова вышли вперед».

«Металлург» набрал 65 очков и сохранил первое место в турнирной таблице КХЛ.

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Анна Горшкова все материалы автора
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