Воробьев: «Говорил ребятам, что «Витязь» бьется за плей-офф и будет жесткая игра, так и получилось»
20:29
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Витязем» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Говорил ребятам, что «Витязь» бьется за плей-офф, что будет непростая и жесткая игра, так и получилось, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Мы забираем два очка и едем в Казань. Когда мы повели — тут надо сделать комплимент «Витязю», у них были отличные броски. Потом возник моментик, мы его использовали и снова вышли вперед».
«Металлург» набрал 65 очков и сохранил первое место в турнирной таблице КХЛ.
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