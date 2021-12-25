Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:3).

— Насыщенная игра, «Торпедо» здорово играло. Быстро. В пас здорово действовали. В нужный момент вратарь выручил, отоборонялись и реализовали свои моменты. Но главное то, что было командное действие.

— На матче сегодня присутствовал тренер вратарей сборной России. Вы ему будете рекомендовать Ивана Бочарова?

— Он не просто так был. Будем рекомендовать.

— Оцените игру Якимова. Он третий матч подряд забивает. Вы ему Олимпиаду пообещали?

— Я видел его другим игроком, и сказал, чтобы он возвращался на другой уровень.

— После прошлой победы пресс-служба опубликовала видео, где вы говорите команде, что важно правильно отреагировать на разгромный счет. Вы довольны тем, как команда отреагировала?

— Самое главное — выиграли, добились цели. Но начало было не очень хорошее.

— Галиев с ЦСКА ожидается?

— Да, ожидается.

— Тренер «Куньлуня» сказал, что «Торпедо» самая быстрая команда КХЛ. Вы тоже сказали, что они быстрые... Так ли это?

— Я бы не сказал, что они быстрее всех бегают. Они быстро передвигают шайбу. Это да.

— Артем Федоров до этого матча не забивал и не набирал очки. Почему именно его в первое подняли?

— Правую руку на правую заменили.