Рижское «Динамо» заработало 48 миллионов рублей, обменяв Матссона в «Автомобилист» и Гормли в «Локомотив»
20:18
«СЭ» стали известны подробности обменов хоккеистов рижского «Динамо». Латвийский клуб отдал голкипера Юхана Матссон в «Автомобилист» за компенсацию в 28 миллионов рублей, а защитника Брэндона Гормли в «Локомотив» — за 20.
Маттссон перешел из рижского «Динамо» в «Автомобилист» 13 декабря. Рижане обменяли 29-летнего шведа на денежную компенсацию.
Гормли стал игроком «Локомотива» 21 декабря. За 29-летнего игрока обороны также была только выплачена денежная компенсация.
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