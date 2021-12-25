Рижское «Динамо» заработало 48 миллионов рублей, обменяв Матссона в «Автомобилист» и Гормли в «Локомотив»

«СЭ» стали известны подробности обменов хоккеистов рижского «Динамо». Латвийский клуб отдал голкипера Юхана Матссон в «Автомобилист» за компенсацию в 28 миллионов рублей, а защитника Брэндона Гормли в «Локомотив» — за 20.

Маттссон перешел из рижского «Динамо» в «Автомобилист» 13 декабря. Рижане обменяли 29-летнего шведа на денежную компенсацию.

Гормли стал игроком «Локомотива» 21 декабря. За 29-летнего игрока обороны также была только выплачена денежная компенсация.